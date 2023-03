Berliner SPD will mit CDU Koalitionsverhandlungen führen

Kurzmeldung ein/ausklappen EU will mehr Anreize für Munitionslieferungen an Ukraine schaffen

Brüssel: Die EU-Kommission will die Mitgliedsstaaten motivieren, schnell Munition in die Ukraine zu liefern. Diese sollen im Falle zügiger Lieferungen bis zu 90 Prozent der Kosten aus EU-Mitteln erstattet bekommen, wie es in einem bekannt gewordenen Papier heißt. Bisher ist es deutlich weniger. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schlägt dafür ein außerordentliches Hilfspaket von einer Milliarde Euro vor. Damit sollen die Mitgliedsstaaten Geschütze vom Kaliber 155 Millimeter an Kiew liefern, die diese zunächst aus ihrem eigenen Bestand nehmen. In einem zweiten Schritt plant Brüssel Gemeinschaftsbestellungen. Das Kaliber 155 Millimeter kommt unter anderem in der Panzerhaubitze 2000 zum Einsatz, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat. Fehlende Munition ist derzeit eines der Hauptprobleme der ukrainischen Armee im Abwehrkampf gegen Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 22:00 Uhr