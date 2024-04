Bei Unfall mit sechs Fahrzeugen auf A95 gibt es einen Toten

Großweil: Auf der A95 im Kreis Garmisch-Partenkirchen sind am Nachmittag mehrere Autos ineinander gefahren. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Mensch ums Leben gekommen, es gab mehrere Verletzte. An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Ohlstadt und Kochel am See waren den Angaben zufolge sechs Fahrzeuge beteiligt. Die Autobahn musste in Richtung München zeitweise komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der auf der Autobahn landete. Unklar ist noch, wie es zu dem Unfall kam. Das soll nun ein Gutachter klären.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 19:30 Uhr