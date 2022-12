Bei Großrazzia in Reichsbürgerszene gibt es 25 Festnahmen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Gruppe von Reichsbürgern hat offenbar einen Staatsstreich in Deutschland geplant. Nach Informationen von ARD und "Süddeutscher Zeitung" wollten die Mitglieder der Gruppe den Bundestag mit Waffengewalt entmachten und eine neue Regierung unter Führung eines Prinzen aus dem Hochadel einsetzen. Offenbar hat die Gruppe aus Reichsbürgern, Querdenkern und Esoterikern den Umsturz nicht nur geplant, es liefen auch konkrete Vorbereitungen. Die Polizei hat am Morgen 25 Beschuldigte festgenommen, außerdem soll es 27 weitere Beschuldigte geben. 130 Gebäude wurden durchsucht. Insgesamt sind 3.000 Polizisten im Auftrag der Generalbundesanwaltschaft im Einsatz. Es ist der größte Polizeieinsatz gegen eine terroristische Vereinigung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Ermittlungen begannen bereits im Frühjahr, Ausgangspunkt war ein Immobilienunternehmer in Hessen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 09:15 Uhr