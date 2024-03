Bei einem Busunglück in Nordrheinwestfalen werden Schüler verletzt

Werl: Bei einem Busunglück auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht mehr als 20 Menschen verletzt worden. Der Doppeldeckerbus war kurz nach 23 Uhr über eine Leitplanke in den Straßengraben gekippt und dann auf der Seite liegen geblieben. An Bord waren etwa 60 Schüler eines Berufskollegs aus Warburg - auf dem Rückweg von einer Klassenfahrt aus England. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar. Laut Polizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Die A44 wurde daraufhin von den Ausfahrten Unna Ost bis Werl einseitig voll gesperrt. Dies dürfte noch mehrere Stunden andauern. Erst am Mittwoch war es zu einem schweren Busunglück auf der A9 bei Leipzig gekommen, mit vier Toten und zahlreichen Verletzten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 07:00 Uhr