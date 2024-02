Behörden übergeben Nawalnys Leichnam seiner Mutter

Moskau: Mehr als eine Woche nach seinem Tod haben die russischen Behörden den Leichnam des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny freigegeben. Die Übergabe an seine Mutter sei heute in der abgelegenen arktischen Stadt Salechard erfolgt, teilte Nawalnys Sprecherin Jarmysch über den Kurznachrichtendienst X mit. Es sei aber nicht sicher, ob die Behörden den Angehörigen die Beerdigung ermöglichen wie es die Familie wünscht und wie es Alexej verdient. Der 47-Jährige war nach Angaben der Behörden vergangene Woche plötzlich in einer Strafkolonie in Sibirien gestorben. Forderungen auch aus dem Westen nach einer unabhängigen Untersuchung des Todes lehnte Russland als Einmischung in innere Angelegenheiten ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 21:00 Uhr