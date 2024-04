Behörden in Deutschland nehmen russische Saboteure fest

Bayreuth: Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine offenbar auch gezielt Saboteure in Deutschland ein. Wie erst heute bekannt wurde, haben das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Bayern gestern zwei Männer festgenommen, die hierzulande für russische Geheimdienste spioniert haben sollen. Nach Recherchen des SWR und des ARD-Hauptstadtstudios sollen sie in den vergangenen Wochen militärische und zivile Einrichtungen in der Bundesrepublik ausgekundschaftet haben, um so Russland Informationen über Hilfstransporte in die Ukraine zu übermitteln. Darüber hinaus sollen sie auch einen Anschlag auf solche Transport-Routen vorbereitet haben. Laut den Behörden sitzt einer der beiden bereits in Untersuchungshaft, der andere soll am Vormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 12:00 Uhr