Bebendorf holt EM-Bronze über 3.000 Meter Hindernis

Rom: Bei der Leichtathletik-EM in Italien hat das deutsche Team eine weitere Medaille errungen. Karl Bebendorf holte Bronze im 3.000-Meter-Hindernislauf. Gold und Silber gingen an Frankreich. Und ein Ergebnis vom Basketball: Im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft hat der FC Bayern das zweite Spiel mit 70 zu 79 gegen Alba Berlin verloren. In der Serie "Best-of-Five" steht es damit 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 23:00 Uhr