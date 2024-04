BDI-Chef macht Scholz für langsames Wachstum mitverantwortlich

Berlin: Die deutsche Industrie übt deutliche Kritik an Bundeskanzler Scholz für dessen Umgang mit der aktuellen Wirtschaftskrise in Deutschland. Der Präsident des Bundesverbandes, Russwurm, spricht in der "Süddeutschen Zeitung", mit Blick auf die Regierungszeit der Ampel von zwei verlorenen Jahren - auch wenn manche Weichen schon in der Zeit davor falsch gestellt wurden, so Russwurm. Der BDI-Chef wirft Scholz vor, den Ernst der Lage zu verkennen und einen Dialog zu verweigern. Er fordert eine Debatte darüber, welche Industrien in Deutschland aufgrund der Weltlage noch eine Zukunft haben. Wenn man in bestimmten Bereichen weiter selbst produzieren will, muss man laut Russwurm auch höhere Kosten in Kauf nehmen und mit staatlichen Subventionen nachhelfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 09:00 Uhr