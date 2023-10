Bayerns designierter Digitalminister Mehring blickt zuversichtlich auf neue Aufgaben

München: Der designierte bayerische Digitalminister Mehring blickt zuversichtlich auf seine neue Aufgabe. Im BR24 Thema des Tages würdigte der Freie Wähler-Politiker sein Ressort als besonders zukunftsträchtig. Sein Ministerium werde am Ende des Tages darüber entscheiden, ob es gelinge, den Wohlstand Bayerns in die Zukunft zu tragen oder verlorenes Vertrauen der Bürger in den Staat - etwa bei der Digitalisierung der Verwaltung - zurückzuholen. Mehring räumte ein, dass es große Herausforderungen gebe. Er wolle sich vor allem dafür einsetzen, Bürokratie abzubauen und den Staat effizient und nahbar zu gestalten. Mehring, der bisher parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler-Fraktion war, übernimmt das Digitalministerium von CSU-Politikerin Gerlach. Wer für die Christsozialen im Kabinett sitzen wird, will Parteichef Söder in knapp zwei Wochen bekanntgeben.

