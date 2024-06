Bayern will 2025 rund eine Milliarde Euro in Kunst und Kultur investieren

München: Die bayerische Staatsregierung plant, im kommenden Jahr gut eine Milliarde Euro in Kunst und Kultur zu investieren. Kunstminister Blume erklärte, das Geld sei im Haushalt eingeplant. Es soll vor allem in die Modernisierung von Museen und in die Theaterlandschaft fließen. Blume will viele Museen zu Verbünden zusammenführen. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker einen Verbund unter der Überschrift "Die Pinakotheken".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 19:00 Uhr