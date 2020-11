Bayern verbietet nach Urteil ab heute weitgehend Indoor-Sport

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern verbietet wegen der Corona-Krise fast jeglichen Indoor-Sport - und zwar schon ab heute. Das hat Gesundheitsstaatssekretär Holetschek am späten Abend der Deutschen Presseagentur gesagt. Einzig Schul- und Profisport sind damit noch in Innenräumen erlaubt. Die Staatsregierung ziehe damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Montag vorgeschlagen hätte, sagte Holetschek. Hintergrund ist ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Dieser hatte gestern unter Verweis auf das Gleichheitsprinzip die Schließung von Fitnessstudios aufgehoben, weil sonstige Sportstätten für Individualsport bisher geöffnet waren - dazu gehörten etwa abgetrennte Tennisplätze in Hallen und Squash-Courts.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 23:00 Uhr