Bayern-Spieler Kimmich gehört zum EM-Kader

Berlin: Bayern-Spieler Joshua Kimmich steht im vorläufigen EM-Kader von Bundestrainer Nagelsmann. Das hat Schauspieler Wolfgang Bahro, bekannt aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in einem Social-Media-Clip bekannt gegeben. Am Morgen wurde außerdem schon die Nominierung von Mittelfeldspieler Robert Andrich über den Podcast von Toni Kross verkündet. Moderator Günther Jauch präsentierte zudem in einem Video die Nominierung von Pascal Groß, Spieler von Brighton and Hove Albion. Seit Sonntag gibt der DFB täglich über verschiedene Plattformen Spieler für den Kader bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 11:15 Uhr