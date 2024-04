Bayern ist verärgert über Berliner Pläne für ein 29-Euro-Landesticket

Münster: Unmittelbar vor neuen Beratungen der Verkehrsminister über das Deutschland-Ticket sorgt ein Vorstoß für Ärger: Der Berliner Senat hat für Anfang Juli die Einführung eines 29-Euro-Tickets in der Bundeshauptstadt angekündigt. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter kritisiert im "Tagesspiegel", da werde eine Berliner Sonderleistung praktisch mit bayerischem Geld finanziert. Er bezieht sich darauf, dass Berlin Hauptempfänger des Länderfinanzausgleichs ist - Bayern der Hauptzahler. Auch im Bundesverkehrsministerium sieht man das Berliner Ticket kritisch: Es sei ein regionales Konkurrenzprodukt zum bundesweiten 49-Euro-Ticket, so Staatssekretär Theurer von der FDP. Die Verkehrsminister treffen sich heute und morgen in Münster zu Beratungen über den öffentlichen Nahverkehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 11:00 Uhr