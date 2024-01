Bayern ist deutschlandweit Spitze beim Ausbau der erneuerbaren Energien

Berlin: Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist im vergangenen Jahr in keinem anderen Bundesland so stark vorangetrieben worden wie in Bayern. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor. Demnach wurden im Freistaat Anlagen mit einer Leistung von knapp 3.700 Megawatt gebaut - das ist ein Fünftel des Gesamtwerts für Deutschland. Mit deutlichem Abstand folgen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Der Ausbau in Bayern speiste sich dabei zu fast 99 Prozent aus neuen Solaranlagen. Die Windkraft spielte hingegen kaum eine Rolle. Allein auf den Ausbau der Windenergie bezogen wurde Bayern im bundesweiten Vergleich Zwölfter. Die Bundesregierung will bis 2030 erreichen, dass 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren stammen.

