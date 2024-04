Bayerische Polizei erwischt rund 8.600 Autofahrer bei Blitzermarathon

München: Die bayerische Polizei hat beim sogenannten Blitzmarathon rund 8.600 Autofahrer erwischt, die zu schnell gefahren sind. Das waren nur etwas weniger als beim Aktionstag im vergangenen Jahr. Innenminister Herrmann sagte, es seien immer noch zu viele Raser auf den Straßen unterwegs - trotz der Vorankündigung. Die Unbelehrbaren bekommen nach seinen Worten einen spürbaren Denkzettel, der bis hin zu einem Fahrverbot reicht. Bayernweit wurde von gestern bis heute früh an knapp 1.000 Messstellen kontrolliert. Am schnellsten fuhr ein Mann auf der A7 bei Durach in Schwaben. Er war mit 166 km/h unterwegs, statt der erlaubten 80. Neben einem Bußgeld erwarten ihn drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 15:00 Uhr