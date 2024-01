Bauernproteste legen Verkehr stellenweise komplett lahm

Berlin: Bundesweit machen Bauern seit heute Früh mit ihren Traktoren ihrem Unmut gegen die Agrarpolitik der Ampel-Regierung Luft. Vielerorts gab und gibt es Behinderungen: in Städten, auf Bundesstraßen und Autobahnen waren Konvois aus Traktoren und Lastwagen unterwegs. Die Veranstalter hätten sich an Absprachen gehalten, hieß es etwa vom Polizeipräsidium Oberpfalz, der Großteil der Versammlungsteilnehmer habe sich kooperativ und verkehrsfreundlich verhalten. Gegen einzelne Personen seien aber Ermittlungen wegen Langsamfahrten auf der Autobahn und verbotener Drohnenflüge eingeleitet worden. Nach dem Beginn der Bauernproteste haben mehrere Bundesländer die Bundesregierung aufgefordert, die geplanten Kürzungen beim Agrar-Diesel zurückzunehmen. Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und dem Saarland kritisierten eine zu hohe Belastung der Landwirte bei den Haushaltskürzungen der Ampel-Koalition. Am Nachmittag hat das Kabinett genau diese Sparpläne beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 16:00 Uhr