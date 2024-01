Bauernproteste behindern Ausflugsverkehr in Oberbayern

Bad Wiessee: Protestierende Bauern behindern den Ausflugsverkehr am Tegernsee. Laut Polizei sind sie mit rund 250 Traktoren, Autos und Lastwagen rund um den See unterwegs. Dabei hatten sich die Bauern in zwei Züge aufgeteilt, die sehr langsam in entgegengesetzten Richtungen fuhren. Der Protest hatte bereits am Morgen begonnen, als viele Ausflügler in Richtung Berge unterwegs waren. Die Polizei sprach von starken Verkehrsbehinderungen bis hin zum Stillstand. Wie lange die Aktion noch dauert, ist unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 16:45 Uhr