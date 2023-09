Bankenverbände begrüßen Leitzins-Erhöhung

Frankfurt am Main: Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ein weiteres Mal den Leitzins zu erhöhen, stößt bei Vertretern der Wirtschaft und der Finanzbranche weitgehend auf Zustimmung. Der Bundesverband deutscher Banken sprach von einem "starken Signal". Die EZB sei fest entschlossen, die Inflation im Euroraum auf das Ziel von zwei Prozent zu drücken. Ähnlich äußerten sich der Sparkassen- und Giroverband und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Sie riefen aber dazu auf, weitere Zinserhöhungen zu überdenken. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Fratzscher hingegen sprach von einem erheblichen Risiko. Die EZB könne dazu beitragen, dass die Wirtschaft in die Rezession rutscht. Die Europäische Zentralbank hatte am Nachmittag mitgeteilt, dass der Leitzins erneut steigt, von 4,25 auf 4,5 Prozent. Das ist die zehnte Erhöhung seit Sommer letzten Jahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 18:00 Uhr