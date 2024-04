Bahn will Cannabis-Konsum auf Bahnhöfen verbieten

Berlin: In den Bahnhöfen in Deutschland darf auch künftig kein Cannabis konsumiert werden. Die Deutsche Bahn werde ihre Hausordnung entsprechend ändern und ab der kommenden Woche Verbotsplakate anbringen, erklärte eine Unternehmenssprecherin. In den dafür gekennzeichneten Bereichen auf den Bahnhöfen und Bahnsteigen dürfe aber dennoch weiter Tabak geraucht werden. Laut der Sprecherin geht es vor allem um den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Nach ihren Worten beruft sich die Bahn auf das seit April geltende Gesetz, wonach auch tagsüber in den Fußgängerzonen oder im Umfeld von Schulen oder Spielplätzen kein Cannabis konsumiert werden darf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 14:45 Uhr