Baerbock warnt vor Eskalation in Nahost

Berlin: Außenministerin Baerbock hat vor einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten gewarnt. Die Lage an der Grenze Israels zum Libanon nannte sie ein brandgefährliches Pulverfass. Bei einem Besuch ihres libanesischen Kollegen Habib in Berlin rief Baerbock die Hisbollah-Miliz und Israel zu äußerster militärischer Zurückhaltung auf. Ein Flächenbrand müsse verhindert werden. Die Ministerin sprach sich zudem für eine Feuerpause aus, um humanitäre Hilfe im Gazastreifen leisten zu können. Unterdessen hat Israel angekündigt, seinen Grenzübergang Kerem Schalom für Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu öffnen. Wie Ministerpräsident Netanjahu mitteilte, können nun "vorübergehend" Lkw mit Hilfsgütern den Grenzübergang passieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 20:00 Uhr