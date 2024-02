Baerbock lehnt Verhandlungen mit Putin weiter ab

New York: Bundesaußenministerin Baerbock hat Forderungen nach Verhandlungen mit Präsident Putin über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zurückgewiesen. Man höre Aufrufe, mit Putin zu verhandeln, sagte die Grünen-Politikerin am späten Abend vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Doch Putin mache deutlich, dass er nicht über Frieden verhandeln, sondern seine "Eroberungen" komplettieren wolle. Deutschland stehe weiter zur Ukraine beteuerte Baerbock.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 03:00 Uhr