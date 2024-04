Baerbock führt erneut Krisengespräche in Israel

Jerusalem: Bundesaußenministerin Baerbock trifft sich heute in Israel erneut mit Ministerpräsident Netanjahu und anderen Politikern. Es ist ihr siebter Israel-Besuch seit dem Terrorüberfall der radikal-islamischen Hamas Anfang Oktober. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte es darum gehen, die israelische Regierung von einem harten Gegenschlag auf den Iran abzuhalten. Zahlreiche Länder haben Israel nach dem iranischen Angriff zur Zurückhaltung gemahnt. Das israelische Kriegskabinett hat noch nicht bekanntgegeben, wie das Land reagieren wird. Aber auch die Lage der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen und die Freilassung der restlichen Geiseln aus der Gewalt der Hamas dürfte zur Sprache kommen. Im Anschluss will Baerbock am Nachmittag zum Treffen der G7-Außenminister nach Italien weiterreisen. Auch bei der Zusammenkunft auf Capri dürfte es um Nahost gehen, aber auch um weitere Hilfen für die Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2024 02:00 Uhr