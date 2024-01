Baerbock fliegt nach Israel

Tel Aviv: Außenministerin Baerbock beginnt heute ihren vierten Besuch im Nahen Osten seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas. In Israel will sie den neuen Außenminister Katz sowie Präsident Herzog treffen. Weitere Stationen sind Ägypten und Libanon. Auch US-Außenminister Blinken versucht auf einer diplomatischen Tour, eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Er traf in Jordanien ein. Derweil teilte die israelische Armee mit, sie habe im nördlichen Gazastreifen die militärische Struktur der Hamas zerschlagen und konzentriere sich jetzt auf das Zentrum und den Süden des Palästinensergebiets.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 05:00 Uhr