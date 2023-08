Baerbock bricht Reise in den Indo-Pazifik nach weitere Flugpanne ab

Abu Dhabi: Nach den wiederholten Pannen mit der Regierungsmaschine will Bundesaußenministerin Baerbock ihre einwöchige Reise in den Indo-Pazifik jetzt ganz abbrechen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, es sei bis zuletzt geprüft und geplant worden. Jedoch sei es nicht mehr möglich gewesen, die geplanten Reisestationen mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen. - Vorher hatte es geheißen, Baerbock und ihre Delegation wollten ihre Weiterreise von Abu Dhabi nach Australien mit einem Linienflugzeug fortsetzen. Zuvor war ein zweiter Anlauf mit der Regierungsmaschine gescheitert. Erneut musste diese unmittelbar nach ihrem Start in Abu Dhabi wegen defekter Landeklappen umdrehen. Die Reise von Baerbock sollte erst nach Australien, dann nach Neuseeland und den Inselstaat Fidschi gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 07:00 Uhr