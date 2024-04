Baerbock bemüht sich in Israel um Deeskalation

Berlin: Eine Reaktion auf den iranischen Angriff ist auch Thema bei den Gesprächen von Außenministerin Baerbock heute in Israel. Die Ministerin trifft sich am Vormittag mit Ministerpräsident Netanjahu. Sie spricht außerdem mit ihrem Amtskollegen Katz und einem Mitglied des israelischen Kriegskabinetts. Vor ihrer Abreise sagte Baerbock, sie bemühe sich um eine Deeskalation, denn keine Seite dürfe Öl ins Feuer gießen. Mit Blick auf Baerbocks Israel-Reise sagte SPD-Chef Klingbeil im Morgenmagazin, jetzt sei die Stunde der Diplomatie. Man müsse alle Seiten klar ermahnen, dass es nicht zu einem Flächenbrand in der Region kommen dürfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 08:00 Uhr