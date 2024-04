BA-Chefin: Vermittlung in den nächstbesten Job ist nicht immer sinnvoll

Berlin: Langzeitarbeitslose möglichst schnell auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln ist nach Meinung von BA-Chefin Nahles nicht immer sinnvoll. In der Diskussion über Änderungen am Bürgergeld sagte Nahles im BR, oft würden keine nachhaltigen Arbeitsplätze angeboten. Viele Menschen, die lange nicht gearbeitet haben, würden sich im Arbeitsalltag nicht zurecht finden, auch seien viele nicht qualifziert genug. Deshalb findet die Leiterin der Bundesagentur für Arbeit, dass Coachings und Weiterbildungen sinnvoller seien, genau wie einen Berufs- oder Schulabschluss nachzumachen. Bundesfinanzminister Lindner sieht das anders. Er sagte der Rheinischen Post, das Bürgergeld in seiner jetzigen Form werde von vielen als ungerecht empfunden. Jeder, der arbeiten könne, müsse auch einen Job annehmen, so Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 09:15 Uhr