Auszahlung der Novemberhilfe beginnt in Bayern

München: Heute beginnen die Bewilligung und Auszahlung der sogenannten Novemberhilfe an bayerische Betriebe, die wegen des Lockdowns schließen mussten. Das hat das Wirtschaftsministerium in München am späten Abend mitgeteilt. Laut Ressortchef Aiwanger warten etwa 47.000 Unternehmen im Freistaat auf das Geld. Für die Abwicklung ist die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern zuständig. Mehrere hundert Mitarbeiter seien für die Bearbeitung der Anträge und die Auszahlung des Geldes geschult worden, so das Ministerium. Am frühen Abend hatte das Bundeswirtschaftsministerium eingeräumt, dass sich die Auszahlung wegen noch ausstehende Tests der Software weiter verzögert hat. Sie sollte eigentlich schon am Sonntag anlaufen. Geflossen sind an die betroffenen Unternehmen bisher nur Abschlagszahlungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.01.2021 23:15 Uhr