Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen des Irans auf

Berlin: Mit Blick auf die aktuelle Lage hat das Auswärtige Amt alle deutschen Staatsangehörige im Iran aufgefordert, das Land zu verlassen. Außerdem warnte es vor Reisen in den Iran. Zur Begründung hieß es, bei den derzeitigen Spannungen in der Region - insbesondere mit Israel - gebe es die Gefahr einer plötzlichen Eskalation. Die Sicherheitslage könne sich schnell und ohne Vorwarnung verschlechtern. Das Auswärtige Amt befürchtet, dass das dann auch die Ein- und Ausreise per Luft-, Land- und Seeweg beeinträchtigen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 12:00 Uhr