Auf Korfu und Rhodos werden tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Meldungsarchiv - 24.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Wegen der Waldbrände sind inzwischen auch auf der griechischen Insel Korfu Urlauber und Einwohner in Sicherheit gebracht worden. In der Nacht wurde mit der Evakuierung des beliebten Ferienortes Nisaki begonnen. Inzwischen wurden etwa 2.400 Menschen unter anderem mit Booten der Küstenwache abgeholt. Auf Rhodos wurden in einer beispiellosen Evakuierungsaktion etwa 20.000 Menschen aus dem Süden der Insel in sichere Bereiche gebracht. Die Feuer, die seit Tagen im Landesinneren wüten, hatten sich am Wochenende den Feriengebieten genähert. Tausende Urlauber mussten bereits die zweite Nacht in Notunterkünften verbringen. Viele warten inzwischen am Flughafen darauf, die Insel verlassen zu können. Auch auf Evia und der Halbinsel Peloponnes wurden laut Behörden zahlreiche Dörfer evakuiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 09:00 Uhr