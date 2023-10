Auf der S-Bahn-Stammstrecke München ist Regelbetrieb geplant

München: Auf der S-Bahn-Stammstrecke ist ab heute wieder normaler Verkehr geplant. Am Wochenende waren wegen Bauarbeiten deutlich weniger Züge unterwegs. Ausgenommen vom Normalbetrieb ist nach wie vor der Verkehr zum Flughafen. Weder die S1 noch die S8 oder der Regionalzug fahren die Endstation Flughafen-Bahnhof an. Derzeit endet die S8 in Ismaning oder Johanneskirchen. Die S1 fährt tagsüber bis zum Besucherpark, ab 22 Uhr 30 nur noch bis Neufahrn. Der Regionalzug endet in Freising. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 07:00 Uhr