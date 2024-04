Auch Durchsuchungen in München bei Großrazzia gegen Schleuser

München: Die Polizei hat am Morgen in acht Bundesländern eine Großrazzia gegen Schleuser gestartet. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf auf Anfrage des BR mitteilte, wurde dabei auch eine Wohnung in München durchsucht, in Bayern wurde aber niemand festgenommen. Insgesamt sind über 1.000 Beamte seit heute früh um vier Uhr im Einsatz. Sie durchsuchen mehr als einhundert Wohn- und Geschäftsräume. Dabei wurden bereits zehn Haftbefehle gegen mutmaßliche Mitglieder der Schleuserbande vollstreckt. Sie stehen im Verdacht zumeist chinesischen Staatsangehörigen gegen Bezahlung von zum Teil mehr als 100.000 Euro Aufenthaltserlaubnisse verschafft haben.

