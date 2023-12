Attentäter von Paris bekannte sich in Video zum IS

Paris: Der 26-Jährige, der in der französichen Hauptstadt einen deutschen Touristen erstochen und zwei weitere Menschen verletzt hat, hat sich in einem Video zum Islamischen Staat bekannt. Wie die zuständige Anti-Terrorismus-Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte, hatte der mutmaßliche Täter seine Botschaft im Onlinedienst X veröffentlicht, auf dem er zahlreiche Beiträge zur Hamas, zu Gaza und zu Palästina veröffentlicht hatte. Die Mutter des Täters habe zudem im Oktober die Behörden informiert, dass sie sich um den Zustand ihres Sohnes sorge, da er sich stark zurückziehe. Es habe jedoch keinen Anlass für eine strafrechtliche Verfolgung gegeben, sagte der zuständige Staatsanwalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 23:00 Uhr