Argentiniens neue Regierung verkündet hartes Sparprogramm

Buenos Aires: Wenige Tage nach dem Amtsantritt des rechtslibertären Präsidenten Milei in Argentinien hat die Regierung ein radikales Sparprogramm verkündet. Der Bund werde die Subventionen für Energie und den öffentlichen Nahverkehr herunterfahren und keine öffentlichen Bauvorhaben mehr ausschreiben, sagte Wirtschaftsminister Caputo. Zudem werde die Landeswährung Peso massiv abgewertet. Caputo räumte ein, dass das Land damit für einige Monate schlechter dran sein werde als zuvor. Aber man wolle das Problem an der Wurzel packen. Präsident Milei hatte die Wahl mit radikalen Forderungen nach einer wirtschaftlichen Kehrtwende gewonnen. In Argentinien liegt die Inflationsrate bei über 140 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 09:00 Uhr