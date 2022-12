Anti-Terror-Razzia führt auch in Bayern zu Festnahmen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei einer Anti-Terror-Razzia in der Reichsbürgerszene sind bundesweit 25 Menschen festgenommen worden - nach BR-Informationen auch sechs aus Bayern. Innenminister Herrmann sprach im Landtag von einem der größten Polizeieinsätze. Es habe in allen Regierungsbezirken Durchsuchungen gegeben, außerdem in zehn weiteren Bundesländern, in Österreich und in Italien. 3.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Die Beschuldigten sollen einen Umsturz mit einem bewaffneten Angriff auf den Bundestag vorbereitet haben. Nach Recherchen von ARD und "Süddeutscher Zeitung" sollen Uniformen bestellt und Satellitentelefone verteilt worden sein. Die Gruppe soll auch versucht haben, Kontakte nach Russland aufzubauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 13:15 Uhr