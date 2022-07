Ampelparteien lehnen Energiepreisdeckel ab

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Koalitionsfraktionen der Ampelregierung sehen die Forderung nach einer Deckelung des Energiepreises skeptisch. Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Scheer, hält ein Anreizsystem für Einsparungen für besser geeignet. Der "Welt" sagte sie, jedes eingesparte Gas, das nicht teuer eingekauft werden müsse, werde alle preislich entlasten und letztlich auch Arbeitsplätze sichern. Ähnlich argumentierte auch Grünen-Fraktionsvize Verlinden in der Zeitung. Der FDP-Energieexperte Kruse erklärte, staatlich verordnete Energiemengen seien nicht der richtige Weg, da Bedarf und Lebensumstände in der Gesellschaft höchst unterschiedlich seien. Die DGB-Vorsitzende Fahimi hatte sich gestern für einen Energiepreis-Deckel stark gemacht. Bundeskanzler Scholz will heute im Kanzleramt mit Vertretern aus Politik, Gewerkschaften und Arbeitgebern auch über die gestiegenen Energiekosten beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 08:00 Uhr