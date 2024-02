Ampel diskutiert über Taurus-Lieferung an Ukraine

Die Ampel-Fraktionen ringen gerade um eine gemeinsame Linie bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Anlass ist eine Abstimmung am morgigen Donnerstag im Bundestag. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann kündigte an, für einen Antrag der Union zu stimmen. Darin fordern CDU und CSU auch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Scholz und die SPD lehnen das ab - mit Verweis auf die große Reichweite dieser Raketen. Grüne und FDP sind grundsätzlich für Taurus-Lieferungen. In einem gemeinsamen Antrag der Ampel-Fraktionen werden sie aber nicht ausdrücklich erwähnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 01:00 Uhr