Aiwanger befürwortet Bau von Windpark in Altötting

Altötting: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat die Notwendigkeit neuer Windräder in Bayern bekräftigt. Im BR sagte der Freie-Wähler-Chef, man brauche die Windkraft für die bayerische Wirtschaft. Deshalb sei es jetzt nötig, Kompromisse zu finden. Andernfalls würden Investoren abwandern. Auch nach dem ablehnenden Bürgerentscheid zum Windrad-Bau in der Gemeinde Mehring bei Altötting rechnet Aiwanger damit, dass in der Region ein Windpark entstehen kann. Die bayerische Grünen-Vorsitzende Lettenbauer warf dem Minister und Regierungschef Söder vor, sie hätten in der Vergangenheit eine Front gegen die Windkraft gebildet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 08:00 Uhr