AfD verliert alle Stichwahlen um Landratsposten in Thüringen

Erfurt: Bei den Stichwahlen um mehrere Landratsposten in Thüringen hat die AfD durchweg verloren. In allen zwölf Landkreisen setzten sich Kandidaten von CDU, SPD, den Freien Wählern und in einem Fall eine parteilose Politikerin durch. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik mit. Im Fokus stand auch der Landkreis Hildburghausen. Hier trat der frühere NPD-Funktionär und bundesweit bekannte Rechtsextremist Tommy Frenck als parteiloser Bewerber an. Gegen den Kandidaten der Freien Wähler, Sven Gregor, verlor er aber mit großem Abstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 12:00 Uhr