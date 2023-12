AfD-Mann gewinnt Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Pirna

Pirna: In der sächsischen Stadt ist erstmals in Deutschland ein von der AfD aufgestellter Kandidat zum Oberbürgermeister gewählt worden. Tim Lochner setzte sich im zweiten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber durch und erhielt nach vorläufigem Ergebnis knapp 39 Prozent der Stimmen. Lochner ist parteilos, trat aber für die AfD in der 40.000 Einwohner-Stadt Pirna an, gelegen am Rande des Elbsandsteingebirges. Die Partei wird in Sachsen vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 21:00 Uhr