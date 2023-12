Ab Januar bietet Erlangen kostenloses Busfahren an

Erlangen: In der Erlanger Innenstadt sind ab dem 1. Januar sämtliche Buslinien kostenlos. Außerden wird das Angebot um eine neue City-Linie erweitert, die unter anderem den Großparkplatz am Bahnhof mit den zentralen Punkten in der Innenstadt und den Universitätskliniken verbinden soll. Die Kosten für die Stadt belaufen sich nach Schätzungen auf rund 300.000 Euro pro Jahr. Erlangen will damit den öffentlichen Nahverkehr so einfach und attraktiv wie möglich machen, außerdem für bessere Luft durch weniger Autos sorgen. Das Pilotprojekt ist auf drei Jahre befristet und wird begleitend ausgewertet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 08:00 Uhr