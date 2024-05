6800 Jahre alter Steinzeitmensch wird in Niederbayern entdeckt

Exing: In Niederbayern ist bei Bauarbeiten das Skelett eines wohl vor rund 6800 Jahren verstorbenen Mannes entdeckt worden. Wenn sich die Datierung als richtig erweist, wären die sterblichen Überreste rund 1500 Jahre älter als die der südtiroler Gletschermumie Ötzi. Das Skelett aus der Jungsteinzeit ist anders als Ötzi aber in einem schlechten Zustand. Darum sollen Alter und weitere Details bestimmt werden, bevor die Überreste geborgen werden. Besonders interessant sind den Forschern zufolge Alltagsgegenstände, die beim sogenannte Exinger gefunden wurden. Dazu zählt auch ein steinzeitliches Feuerzeug in einem ledernen Täschchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 07:00 Uhr