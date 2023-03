"Seneca", "Lars Eidinger": Die wichtigsten Neustarts der Woche

"Lars Eidinger - Sein oder Nichtsein" - Einem "Wilden" bei der Arbeit über die Schulter geschaut

Schauspieler Lars Eidinger. Einer seiner bekanntesten Rollen ist Shakespeares "Hamlet" an der Berliner Schaubühne. Eidinger spielt sie mit vollem Einsatz. Zu sehen in "Lars Eidinger - Sein oder Nichtsein", unter anderem. Der Berliner Schauspieler mit internationalem Ruf wurde von Filmemacher Reiner Holzemer knapp ein Jahr lang begleitet.

"Lars ist 'ne Rampensau", sagt der Dokumentarfilmer über seinen Protagonisten. Eine Rampensau, die auch ausrasten kann, wie eine der eindrucksvollsten Szenen des Films beweist, entstanden während Eidingers Proben zum "Jedermann" in Salzburg. Ausrasten, weil er alles gibt für die Kunst. Was ernst gemeint ist und was ein Witz, lässt sich bei Eidinger nie ganz sagen.

"Lars Eidinger - Sein oder Nichtsein" ist etwas zu ausführlich, ansonsten aber eine gelungene Nahaufnahme. Über den Mimen und Privatmann Eidinger. Einen, der sich öffnet.