Wie unsere Gesellschaft von Gender-Vielfalt profitieren könnte

So ein Queerbegriff wendet sich immer gegen unterschiedliche Diskriminierungen gleichzeitig. Wie Sexismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus. Das ist sicher für viele Menschen ungewohnt, oder?

Jayrȏme C. Robinet: Der Philosoph Paul B. Preciado, der "Kontrasexuelles Manifest" geschrieben hat, definiert den Begriff als "kritischen Blick auf die Entstehung von Identitäten und Kategorien", also eigentlich nur diese Infragestellung von den Dingen, die wir als selbstverständlich betrachten.

Aber viele Menschen fühlen sich mit Selbstverständlichem wohl. Mit einer klaren Einteilung in Männer und Frauen, Vertrautem und Fremdem. Wie könnte ich ihnen queere Anliegen erklären oder nahebringen?

Antke Engel: Wenn Menschen sagen, ich bin ganz selbstverständlich ein Mann oder eine Frau, ist das der Fall, weil Menschen sich in sozialen Kontexten bewegen, in denen genau das immer bestätigt wird. Also bestätigt wird, dass die Person, die sich da selbstverständlich als eine Frau fühlt, als eine Frau wahrgenommen wird, und entsprechend angesprochen wird, entsprechende Aufgaben und Anforderungen, aber auch entsprechende Komplimente an sie herangetragen werden. Gleichzeitig heißt das aber auch für all diejenigen, die diese Form der Bestätigung nicht bekommen, dass sie immer wieder entweder anecken oder viel Arbeit reinstecken müssen, diese sozialen Situationen in irgendeiner Form trotzdem zu bewältigen, funktionieren zu lassen, sich selber nicht zu sehr verletzen zu lassen, aber auch die anderen nicht zu sehr durcheinander zu bringen.

Dadurch, dass Menschen ganz selbstverständlich als Mann oder Frau leben, schaden sie anderen?

Antke Engel: Es geht darum, das Privileg der Normalität, das Privileg der Selbstverständlichkeit als ein Privileg anzuerkennen. Es geht ja bei einem Privileg gar nicht unbedingt darum, dass jemand profitiert, also profitiert in dem Sinne, dass jemand einen materiellen Vorteil hat, sondern erstmal zu sehen, dass es quasi eine Form der emotionalen Bequemlichkeit darstellt. Die aber heißt, dass es für jemanden anderen unbequem ist.

Gewalt gegen queere Personen reicht von verbalen Angriffen bis zu körperlichen Attacken und, auch in Deutschland, chirurgischen Eingriffen an intergeschlechtlichen Kindern. In "Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund" beschreiben Sie, Jayrôme C. Robinet, die Macht der Geschlechternormen, Transphobie und Gewalt, die Ihnen als trans* Mann begegnen. Welche sind das?

Jayrȏme C. Robinet: Also ich bin sichtbar trans*, beziehungsweise ich glaube, alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, wissen das. Und das führt dazu, dass ich nicht wirklich auf der Seite der Männer bin. Das führt auch dazu, dass ich nicht diese berüchtigten männlichen Privilegien habe, aber ich freue mich, dass ich die nicht habe.

Traditionelle Männlichkeit ist also nicht unbedingt eine erstrebenswerte Größe. Die im Buch von Ihnen beschriebene Transition ist eine Auseinandersetzung mit dem Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit, aber auch mit Rassismus und anderen sozialen Hierarchien. Es zeigt sehr genau, wie viel Autorität ein gut sitzender Anzug verleiht, aber auch, welche Vorbehalte spürbar werden, sobald Sie in anderer Kleidung, mit Ihren dunklen Haaren und Augen als junger Türke oder Araber wahrgenommen werden. Das zeigt sehr deutlich, wie Sexismus und Rassismus sich in der Wahrnehmung überkreuzen, oder?

Jayrȏme C. Robinet: Es gibt eben nicht "den Mann". Unterschiedliche Identitätskategorien führen zu anderen Positionierungen in der Gesellschaft oder dazu, dass man anders behandelt wird. Ich würde behaupten, dass Schwarze Männer nicht wie weiße Männer behandelt werden und es ist wichtig, dass nicht zu vergessen. Und umso wichtiger, Männlichkeit im Plural zu verwenden.