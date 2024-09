Parkhaus mal ganz anders: Nachhaltiger Neubau in Bad Aibling

Menschen, die sich für nachhaltige Architektur interessieren, kommen an Bad Aibling nicht vorbei. Florian Nagler, der Münchner Architekt und Professor für Entwerfen und Konstruieren an der Technischen Universität, baut dort Forschungshäuser, in denen er verschiedene Materialien erprobt, aktuell etwa Lehm.

Sein ehemaliger Universitätskollege Hermann Kaufmann, Sohn einer Zimmermannsfamilie im Bregenzer Wald, erkundet seit 1983 die Möglichkeiten des Holzbaus und sucht nach ganzheitlichen Lösungen. In München an der TU hatte Kaufmann die Professur für Holzbau und Entwerfen, bis er im Frühjahr 2021 emeritiert wurde.

Hat die Tiefgarage eine Zukunft?

Auf Holzparkhäuser hat Kaufmann sich mit seinen Kollegen im Büro HK Architekten spezialisiert. Gerade wurde in Nürnberg-Wetzendorf ein neues Parkhaus für das dortige Bauindustriezentrum eröffnet – der Prototyp aber steht in Bad Aibling, in einer parkähnlichen Landschaft direkt an einem Bach. Kaufmanns Gedanke ist folgender: Weg von der Tiefgarage, hin zum rückbaubaren Parkhaus.

"Ich glaube, dass dieses Tiefgaragenbauen immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird", sagt er, "weil die Menschen drauf kommen: Wenn ich jetzt riesige Kubaturen in die Erde baue, die ich später nicht mehr verwenden kann – und man weiß ja nicht ganz genau, wie lang dieses Autofahren noch geht: Was mache ich dann damit. Und wenn ich ein Parkhaus habe, dass ich wieder abbauen kann, dann ist die Antwort auch klar, dass es Sinn machen kann, ein Parkhaus in Holz zu bauen."