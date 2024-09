Putin-Gegner in München: Pussy Riot überraschen mit Ausstellung

"Wo werden sie mich hinbringen?" steht als handgeschriebener Dialog auf der Wand unter dem Foto eines helmbewehrten russischen Polizisten. "Du wirst es herausfinden, wenn du dort bist!" Eine der Arbeiten, die Pussy Riot aktuell in München zeigen. In der Presseeinladung für den heutigen Termin hatte das Haus der Kunst eigentlich nur die Vorstellung seines Jahresprogramms angekündigt. Nun stellte sich heraus, dass am Rande der Pressekonferenz gleich noch eine Ausstellung eröffnet werden wird. Aus Sicherheitsgründen sollte von den Planungen und Installationsarbeiten des kremlkritischen Kollektivs vorab nichts nach außen dringen: Die Künstlerinnen sind weiterhin der Bedrohung durch den russischen Geheimdienst ausgesetzt.

Maria Alyokhina: "Aufruhr ist immer eine Sache der Schönheit"

In einem Medien-Mix wird die Entwicklung eines autokratischen Putin- und Geheimdienst-Regimes nachgezeichnet, das über die Jahre immer härter auf Kritik reagiert, Künstlerinnen und Oppositionelle in Strafkolonien inhaftiert oder ins Exil zwingt. Gründungsmitglied und Ausstellungs-Initiatorin Maria Alyokhina bespielt mit ihren langjährigen Weggefährtinnen die LSK-Galerie im Untergeschoss im Haus der Kunst. Dabei handelt es sich um ehemalige Luftschutzräume des 1937 eröffneten NS-Baus. Ein heute immer noch beklemmender, aber vielleicht umso passenderer Ort für eine chronologische Erzählung vom künstlerischen Protest gegen ein autoritäres System.