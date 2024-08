Nachhaltige Gebäudenutzung: Vom Hallenbad zum Bürgerhaus

Der Wunsch der meisten Unterwössener Bürger sowie des Gemeinderats war es, das alte Hallenbad von 1974 als Gebäude zu erhalten und es in ein Bürgerzentrum umzuwandeln. Dazu kam noch, dass im Ort verschiedene Treffpunkte für Vereine und Gruppen wegfielen - auch, weil zwei Gaststätten abgebrannt waren: "Daher hat es sich angeboten, dass wir die Schwimmhalle als überdachten Dorfplatz oder als Halle für alle umfunktionierten", so Ludwig Entfellner.

Leuchtturmprojekt

Die "Halle für alle" wurde kürzlich auf der bayerischen Jahrestagung der Wohnraumförderung und Städtebauförderung in Baunach bei Bamberg von Entfellner als ein regionales Leuchtturmprojekt vorgestellt - als vorbildliche Maßnahme in Zeiten, in denen das Bauen im Bestand wegen des Klimawandels zunehmend an Bedeutung gewinnt.

In der ganzheitlichen Betrachtung ist die Bauindustrie für rund 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Die nachhaltige Nutzung von Bestandsgebäuden im Sinne der Energieeinsparung ist also geradezu überlebensnotwendig.