"Once Upon A Time ... In Hollywood" – der Neue von Quentin Tarantino

Quentin Tarantino liebt das Kino und Fernsehen seiner Kindheit. Sein 9. Streich "Once Upon A Time ... In Hollywood" ist eine starbesetzte Liebeserklärung an das Hollywood der späten 60er-Jahre: Leonardo DiCaprio und Brad Pitt geben einen Western-Star in der Krise und sein dauercooles Stuntdouble. Tarantinos Meisterschaft zeigt sich diesmal nur partiell. Doch das furiose Ende entschädigt für manche Durststrecke.