"Mia Insomnia": die neue Mystery-Hörspielserie in der ARD

Mia Johannsson ist Podcasterin und interviewt hauptberuflich Menschen, die sich mit den Krisen der Welt auseinandersetzen. Doch nach ihrem letzten Interview ist nichts mehr wie es war: Sie traf einen Helden ihrer Kindheit, den Moderator und Sprecher Karlo Bode (Bastian Pastewka). Der war in der Hörspielreihe "Geisterjagd", die Mia als Kind immer zum Einschlafen hörte, der Detektiv Boris Pyka. Mia spricht ihn auf eine besonders gruselige Folge an, die sie bis heute beschäftigt: "Insomnia". Aber Karlo Bode kennt sie nicht. Es stellt sich heraus, dass auch die Produzentin der Hörspielreihe und andere "Geisterjagd"-Fans sich nicht an diese Folge erinnern.

Mias Welt gerät aus den Fugen: Soll sie alles nur fantasiert haben? Sie macht sich auf die Suche. Alte Kinderfotos führen sie in ein Bergdorf, wo sie als Kind mit ihrem Vater Urlaub machte. "Auch unwahrscheinliche Dinge müssen manchmal passieren, sonst wären sie unmöglich" – dieser Ausspruch von Detektiv Boris in "Geisterjagd" wird zur Vorhersage für "Mia Insomnia". Was ab dann passiert, ist mehr als unwahrscheinlich.

"Geisterjagd" – Das Hörspiel im Hörspiel

Das Hörspiel im Hörspiel, "Geisterjagd", erinnert nicht zufällig an die Detektiv-Hörspiele, die viele Kinder und Jugendliche ab den 80er-Jahren täglich begleitet haben – und das teilweise bis ins Erwachsenenleben tun. Journalist und Autor Gregor Schmalzried war selbst schon als Kind Hörspielfan. Über sein Mystery-Hörspiel sagt er: "Mia Insomnia ist inspiriert von den Geschichten unserer Kindheit, von den Abenteuern, auf die wir uns im Kinderzimmer begeben haben, und die uns bis heute nicht loslassen.“

Die drei Detektive aus "Geisterjagd" werden in jeder Folge mit einem übernatürlichem Phänomen konfrontiert, das sich aber am Ende immer rational erklären lässt. In "Insomnia“ treffen die drei auf ihre bösen Doppelgänger. Die Folge endet düster und die rationale Erklärung bleibt aus.

Bastian Pastewka als Hörspielheld in "Mia Insomnia"

Am Anfang von "Mia Insomnia" steht also "Geisterjagd", eine erfundene Detektivhörspielreihe, die von starken Sprechern lebt. Den Hörspielhelden Karlo Bode spricht in "Mia Insomnia" der Schauspieler Bastian Pastewka. Pastewka ist so etwas wie Deutschlands größter Krimi-Hörspiel-Influencer. "Meine Generation ist mit den ersten kommerziellen Kinderhörspielen aufgewachsen, die damals auf Schallplatten und Kassetten angeboten wurden", sagt er. "Als die Macher/innen von 'Mia Insomnia' mich fragten ob ich die Figur eines Kassetten-Hörspielhelden spielen wollte, habe ich nicht gezögert."