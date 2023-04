Kino-Satire "Infinity Pool": Ein Leben ohne Konsequenzen

Packende, provokante Studie des menschlichen Wesens

Brandon Cronenberg hat bei "Infinity Pool" Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Der Sohn des bekannten Filmemachers David Cronenberg hat die Vorliebe für unkonventionelle, extreme und provokante Stoffe offensichtlich von seinem Vater geerbt. Auch der Junior präsentiert in seinem Film Elemente des sog. Body Horrors, den sein Vater schon früh in Genre-Klassikern wie "Scanners", "Die Fliege" oder auch "Crash" und jüngst "Crimes of the Future" (Wettbwerb der Filmfestspiele Cannes 2022) perfektionierte. Doch geht es Brandon Cronenberg in "Infinity Pool" mehr um die Veränderung der menschlichen Wesens und seines Verhaltens.

Wie der Regisseur im Interview bestätigt, ist, was er beobachtet, nicht neu, aber immer wieder faszinierend: "Dieser Urlaub entwickelt sich ins Extreme. Und es ist keine neue Beobachtung: Menschen können sich dann in absolute Monster verwandeln, wenn sie keine Konsequenzen fürchten, wenn man sie lässt."