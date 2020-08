Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Auf der Couch in Tunis" – Psychotherapie mit Ur-Konservativen

Nach dem Studium in Paris eröffnet Psychotherapeutin Selma eine Praxis in ihrer Heimat Tunesien. Die Menschen haben Redebedarf, aber Konservative wie ihr Onkel sehen das kritisch ... Amüsant und aufschlussreich erzählt "Auf der Couch in Tunis" von kleinen Psychosen bei traditionell geprägten Alten und der westlich orientierten Jugend.